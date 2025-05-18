Україна

Капітан киян забив 114-й м'яч у вищому дивізіоні за біло-синіх — більше, ніж будь-хто інший в історії клубу у національних першостях.

У матчі 29-го туру УПЛ між Динамо та Чорноморцем Андрій Ярмоленко зробив черговий історичний крок у кар’єрі.

Правий вінгер реалізував пенальті на 54-й хвилині, забивши свій 114-й гол за Динамо у чемпіонатах України. Таким чином, Ярмоленко став найкращим бомбардиром київського клубу саме в рамках УПЛ, обійшовши легендарного Сергія Реброва (113 голів).

Попри це досягнення, за загальною кількістю голів за Динамо Ярмоленко поки що на другому місці — в нього 157 м'ячів, тоді як у Реброва — 163. Абсолютним лідером у клубній історії залишається Олег Блохін із 265 голами.

У сезоні-2024/25 35-річний Ярмоленко забив десять голів та зробив один асист у 28 матчах на клубному рівні.