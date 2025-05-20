Україна

"Біло-сині" розраховують на свого талановитого вихованця.

Центральний нападник Матвій Пономаренко оновив свою угоду з київським Динамо, передає офіційний сайт клубу.

Динамо — чемпіон України сезону-2024/25

Новий контракт із 19-річним українцем розраховано до кінця 2028 року. У клубній системі "біло-синіх" гравець перебуває з семирічного віку.

У ході поточної кампанії Пономаренко взяв участь у 25-ти матчах "молодіжки" столичного клубу в усіх турнірах, відзначившись 20-ма голами та трьома асистами. Зокрема, із вісьмома результативними ударами Матвій став найкращим бомбардиром Юнацької ліги УЄФА-2024/25.

За основну команду киян виконавець провів п'ять поєдинків, записавши на свій рахунок один, дебютний гол за Динамо в УПЛ.