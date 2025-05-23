Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 23 травня, розпочавшись о 15:30.

У рамках останнього, 30 туру української Прем'єр-ліги, столична Оболонь прийме Лівий Берег — це буде не просто київське дербі, а й боротьба за виживання.

ОБОЛОНЬ - ЛІВИЙ БЕРЕГ

П'ятниця, 23 травня, 15:30. Оболонь Арена, Київ. Головний арбітр — Микола Балакін. Пряма трансляція на UPL.TV

Оболонь зараз є головним фаворитом на збереження місця в УПЛ. Перед останнім туром Оболонь посідає 12 місце і випереджає зону вильоту на три очки — при цьому в останній грі якраз доведеться зіграти з Лівим Берегом. Ворскла не конкурент, хоч і відстає на ті ж три очки, оскільки полтавці поступаються за додатковими показниками.

Останні результати "пивоварів" дають вболівальникам позитивні надії. Після нічиї з Карпатами (2:2) наприкінці минулого місяця, команда Сергія Шищенка здобула важливу перемогу над Вересом (2:0), а також зіграла внічию з ЛНЗ (0:0). Минулого туру була мінімальна поразка від Кривбасу, претендента на єврокубки, але загалом гра була досить якісною і можна було зачепитися за очки.

У матчі проти прямого конкурента Оболонь задовольняє нічия, яка збереже команді 12 місце та прописку в УПЛ. Однак у разі поразки ситуація може змінитись і Лівий Берег може ще випередити "пивоварів", відправивши їх у перехідні матчі.

Для Лівого Берега настає момент істини – доля збереження прописки в еліті в їхніх руках, хоч і трохи залежить від паралельної гри між Інгульцем та Ворсклою.

У разі перемоги Лівий Берег збереже місце в УПЛ, якщо Ворскла не обіграє Інгулець. Якщо буде нічия, то кияни зможуть випередити лише Ворсклу, але це їй дасть путівку до перехідних матчів. Якщо буде поразка проти Оболоні, а Інгулець обіграє Ворсклу, то саме Лівий Берег вилетить до Першої ліги.

Для команди Віталія Первака ситуація досить складна з огляду на останні результати. Місяць почався з поразки від Карпат (2:3), після чого був розгром від Кривбасу (0:4) та невдача у грі з конкурентом за виживання Інгульцем (1:2). Лише минулого туру вдалося перемогти львівський Рух (1:0) і, можливо, саме цей результат дозволить команді утримати переможний імпульс і з позитивним настроєм піти у відпустку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Марченко — Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо — Курко, Вітенчук, Черненко — Устименко, Тарануха.

Лівий Берег: Механів — Сідней, Якимів, Семенов, Соколов — Косовський, Банада — Шастал, Енріке, Когут — Сухоручко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- 60 матч Оболоні в УПЛ, в тому числі 30 домашній;

- 30 матч Лівого Берегу в чемпіонаті;

- Оболонь може 20 раз зіграти внічию в УПЛ;

- безпрограшна домашня клубна рекордна серія Оболоні триває три гри: перемога та дві нічиї;

- програшна гостьова серія Лівого Берегу триває чотири гри;

- безгольова серія Оболоні триває 228 хвилин;

- 30 тренерський матч Віталія Первака в чемпіонаті;

- Лівий Берег при Перваку може зазнати 20 поразки на топ-рівні;

- підопічні Сергія Шищенка з різних клубів можуть десятий раз зіграти внічию в УПЛ;

- Оболонь може провести 20 сухий матч в чемпіонаті;

- десятий гол в УПЛ може забити Денис Устименко (Оболонь);

- воротар Лівого Берега Максим Механів з початку чемпіонату виступає без замін.

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