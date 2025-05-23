Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 23 травня, розпочавшись о 15:30.
Лівий Берег - Оболонь, ФК Лівий Берег
23 травня 2025, 11:00
У рамках останнього, 30 туру української Прем'єр-ліги, столична Оболонь прийме Лівий Берег — це буде не просто київське дербі, а й боротьба за виживання.
ОБОЛОНЬ - ЛІВИЙ БЕРЕГ
П'ятниця, 23 травня, 15:30. Оболонь Арена, Київ. Головний арбітр — Микола Балакін. Пряма трансляція на UPL.TV
Оболонь зараз є головним фаворитом на збереження місця в УПЛ. Перед останнім туром Оболонь посідає 12 місце і випереджає зону вильоту на три очки — при цьому в останній грі якраз доведеться зіграти з Лівим Берегом. Ворскла не конкурент, хоч і відстає на ті ж три очки, оскільки полтавці поступаються за додатковими показниками.
Останні результати "пивоварів" дають вболівальникам позитивні надії. Після нічиї з Карпатами (2:2) наприкінці минулого місяця, команда Сергія Шищенка здобула важливу перемогу над Вересом (2:0), а також зіграла внічию з ЛНЗ (0:0). Минулого туру була мінімальна поразка від Кривбасу, претендента на єврокубки, але загалом гра була досить якісною і можна було зачепитися за очки.
У матчі проти прямого конкурента Оболонь задовольняє нічия, яка збереже команді 12 місце та прописку в УПЛ. Однак у разі поразки ситуація може змінитись і Лівий Берег може ще випередити "пивоварів", відправивши їх у перехідні матчі.
Для Лівого Берега настає момент істини – доля збереження прописки в еліті в їхніх руках, хоч і трохи залежить від паралельної гри між Інгульцем та Ворсклою.
У разі перемоги Лівий Берег збереже місце в УПЛ, якщо Ворскла не обіграє Інгулець. Якщо буде нічия, то кияни зможуть випередити лише Ворсклу, але це їй дасть путівку до перехідних матчів. Якщо буде поразка проти Оболоні, а Інгулець обіграє Ворсклу, то саме Лівий Берег вилетить до Першої ліги.
Для команди Віталія Первака ситуація досить складна з огляду на останні результати. Місяць почався з поразки від Карпат (2:3), після чого був розгром від Кривбасу (0:4) та невдача у грі з конкурентом за виживання Інгульцем (1:2). Лише минулого туру вдалося перемогти львівський Рух (1:0) і, можливо, саме цей результат дозволить команді утримати переможний імпульс і з позитивним настроєм піти у відпустку.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
Оболонь: Марченко — Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Грисьо — Курко, Вітенчук, Черненко — Устименко, Тарануха.
Лівий Берег: Механів — Сідней, Якимів, Семенов, Соколов — Косовський, Банада — Шастал, Енріке, Когут — Сухоручко.
ЦІКАВІ ФАКТИ
- 60 матч Оболоні в УПЛ, в тому числі 30 домашній;
- 30 матч Лівого Берегу в чемпіонаті;
- Оболонь може 20 раз зіграти внічию в УПЛ;
- безпрограшна домашня клубна рекордна серія Оболоні триває три гри: перемога та дві нічиї;
- програшна гостьова серія Лівого Берегу триває чотири гри;
- безгольова серія Оболоні триває 228 хвилин;
- 30 тренерський матч Віталія Первака в чемпіонаті;
- Лівий Берег при Перваку може зазнати 20 поразки на топ-рівні;
- підопічні Сергія Шищенка з різних клубів можуть десятий раз зіграти внічию в УПЛ;
- Оболонь може провести 20 сухий матч в чемпіонаті;
- десятий гол в УПЛ може забити Денис Устименко (Оболонь);
- воротар Лівого Берега Максим Механів з початку чемпіонату виступає без замін.
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прогноз 2:1