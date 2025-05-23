Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Оболонь та Лівий Берег.

Київські Оболонь та Лівий Берег зіграють у дербі столичних берегів Дніпра в останньому турі української Прем'єр-ліги.

Сергій Шищенко, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Грисьо праворуч у захисті, тоді як Груша гратиме в центрі поля, а в атаці розташуються Теслюк та Бичек.

Віталій Первак, на тлі перемоги наді львівським Рухом (1:0), використав із перших хвилин Семенова та Дедуха в центрі поля, тоді як Синиця повернеться на правий фланг атаки.

Оболонь: Марченко — Грисьо, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук, Курко, Груша — Теслюк, Бичек.

Запасні: Федорівський, Рибка, Осман, Ломницький, Блізніченко, Слободян, Мединський, Черненко, Суханов, Тарануха, Устименко, Коріх.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Семенов, Дедух, Косовський — Синиця, Сухоручко, М. Когут.