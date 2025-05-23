Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київські Оболонь та Лівий Берег.
Олег Синиця, фото ФК Лівий Берег
23 травня 2025, 14:36
Київські Оболонь та Лівий Берег зіграють у дербі столичних берегів Дніпра в останньому турі української Прем'єр-ліги.
Сергій Шищенко, після поразки від криворізького Кривбасу (0:1), залучив до стартового складу Грисьо праворуч у захисті, тоді як Груша гратиме в центрі поля, а в атаці розташуються Теслюк та Бичек.
Віталій Первак, на тлі перемоги наді львівським Рухом (1:0), використав із перших хвилин Семенова та Дедуха в центрі поля, тоді як Синиця повернеться на правий фланг атаки.
Оболонь: Марченко — Грисьо, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук, Курко, Груша — Теслюк, Бичек.
Запасні: Федорівський, Рибка, Осман, Ломницький, Блізніченко, Слободян, Мединський, Черненко, Суханов, Тарануха, Устименко, Коріх.
Запасні: Сташків, Караващенко, Шаповал, Банада, Приходько, І. Когут, Войцеховський, Галас, Шастал, Дієго, Різник, Кобзар.
Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сіднней — Семенов, Дедух, Косовський — Синиця, Сухоручко, М. Когут.
Гра Оболонь — Лівий Берег почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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