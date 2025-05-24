Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 23 травня 2025 року.

Петровський Інгулець у матчі тридцятого туру української Прем'єр-ліги в Олександрії зіграв унічию проти полтавської Ворскли (1:1).

Команді Василя Кобіна для порятунку від прямого вильоту необхідно було виключно перемагати.

Але в такому випадку вже колектив Юрія Максимова мав би залишити "елітний" дивізіон напряму.

У підсумку все фактично вирішила помилка Дубілея в обороні посеред першого тайму, і хоча "козаки" після перерви відігрались, явно не вони були ближчими після цього до ще одного м’яча в цій зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Ворскла в рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Ворскла 1:1

Голи: С-Н. Малиш, 72 — Кулач, 34

Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей (Кисленко, 63), Дихтярук, С-Н. Малиш, Фарасєєнко — П’ятов (Свистун, 63), Лосенко (Лісняк, 83), Гаджук (Катрич, 46), Могильний (Сад, 46) — Волохатий.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін — Кане, Кулач (Н. Кулач, 61), Салабай (Нестеренко, 53) — Ндукве (Пасіч, 74).

Попередження: Гаджук, Фарасєєнко, Лосенко