Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 23 травня 2025 року.
Інгулець — Ворскла, фото УПЛ
24 травня 2025, 07:55
Петровський Інгулець у матчі тридцятого туру української Прем'єр-ліги в Олександрії зіграв унічию проти полтавської Ворскли (1:1).
Команді Василя Кобіна для порятунку від прямого вильоту необхідно було виключно перемагати.
Але в такому випадку вже колектив Юрія Максимова мав би залишити "елітний" дивізіон напряму.
У підсумку все фактично вирішила помилка Дубілея в обороні посеред першого тайму, і хоча "козаки" після перерви відігрались, явно не вони були ближчими після цього до ще одного м’яча в цій зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Ворскла в рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Інгулець — Ворскла 1:1
Голи: С-Н. Малиш, 72 — Кулач, 34
Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей (Кисленко, 63), Дихтярук, С-Н. Малиш, Фарасєєнко — П’ятов (Свистун, 63), Лосенко (Лісняк, 83), Гаджук (Катрич, 46), Могильний (Сад, 46) — Волохатий.
Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін — Кане, Кулач (Н. Кулач, 61), Салабай (Нестеренко, 53) — Ндукве (Пасіч, 74).
Попередження: Гаджук, Фарасєєнко, Лосенко