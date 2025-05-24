Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 23 травня 2025 року.

Київська Оболонь у матчі тридцятого туру української Прем'єр-ліги на власному полі обіграла Лівий Берега у столичному дербі (1:0).

Команді Сергія Шищенка за певних обставин вистачало б і нічиєї для того, аби точно не впасти до зони перехідних матчів.

Натомість колектив Віталія Первака мав перемагати, що залишити цю ділянку турнірної таблиці.

Але в підсумку "лелеки" вирішили провести перший тайм у глухій обороні, і хоча парадоксальним чином єдиний гольовий момент до перерви опинився саме на їхньому рахунку, уже в другій половині зустрічі "пивовари" таки вийшли вперед, а потім успішно втримали цю перевагу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Лівий Берег у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Оболонь — Лівий Берег 1:0

Гол: Груша, 48

Оболонь: Марченко — Грисьо (Суханов, 73), Карась, Приймак (Ломницький, 84), Дубко, Стасюк — Вітенчук, Курко (Слободян, 73), Груша — Теслюк (Устименко, 59), Бичек (Тарануха, 59).

Лівий Берег: Механів — Соколов (Войцеховський, 89), Якимів, Самар, Сіднней — Семенов, Дедух, Косовський (Різник, 77) — Синиця (Шастал, 54), Сухоручко (Кобзар, 54), М. Когут (Дієго, 54).

Попередження: Грисьо — Якимів

На 83-й хвилині був вилучений Андрій Якимів (Лівий Берег) (грубе порушення/друге попередження/неспортивна поведінка).