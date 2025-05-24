Україна

Керманич Ворскли прокоментував нічию проти Інгульця.

Полтавська Ворскла напередодні не зуміла обіграти петровський Інгулець в Олександрії, тому зіграє в перехідних матчах за право залишитись в УПЛ.

Інгулець — Ворскла 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри асистент головного тренера "зелено-білих" Микола Іщенко розповів про подальші плани команди.

"Тут, звичайно, стратегічно важливим був результат, а не якість гри. На перше місце вже виходив результат, тому що пару ігор ми намагались грати у футбол — щось не добирали свої очки. Тож сьогодні результат вийшов на перше місце. Добре, що так усе закінчилось.

Цей здобутий результат був для нас дуже важкий. Ситуація, яка зараз є у нас у команді, та те, на якому місці ми знаходимось — це все дуже тисне на футболістів. Вони вміють грати на тренуваннях у футбол і розігрувати, і подавати, і забивати.

Але це все про психологію, це все відбувається у голові. І це дуже на них тисне", — заявив український фахівець.

Ворскла завершила сезон на тринадцятому місці з 27 очками.