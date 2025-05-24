Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та Олександрія.

Одеський Чорноморець та Олександрія зіграють у останньому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Чорноморець у Одесі.

Олександр Кучер, після нічиєї проти київського Динамо (1:1), використав із перших хвилин Жаржу та Кисіля в обороні, тоді як Габелок гратиме в центрі поля.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над рівненським Вересом (1:3), залучив до стартового складу Логінова в центрі оборони, тоді як Булеца, Калюжний та Шостак гратиме в центрі поля, а Кулаков розташується на вістрі атаки.

Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Єрмаков, Ракіцький, Кисіль — Когут, Сігеєв, Габелок — Хобленко, К. Попов.

Запасні: Вічний, Аніагбосо, Лацабідзе, Кратов, Мустафаєв, Райс, Панчишин, Янаков, Безбородько, Пшеничнюк.



Олександрія: Єрмаков — Скорко, Логінов, Шабанов, Мартинюк — Булеца, Калюжний, Шостак — Козак, Кулаков, Цара.