Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та Олександрія.
Андрій Кулаков, фото ФК Олександрія
24 травня 2025, 11:55
Одеський Чорноморець та Олександрія зіграють у останньому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Чорноморець у Одесі.
Олександр Кучер, після нічиєї проти київського Динамо (1:1), використав із перших хвилин Жаржу та Кисіля в обороні, тоді як Габелок гратиме в центрі поля.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над рівненським Вересом (1:3), залучив до стартового складу Логінова в центрі оборони, тоді як Булеца, Калюжний та Шостак гратиме в центрі поля, а Кулаков розташується на вістрі атаки.
Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Єрмаков, Ракіцький, Кисіль — Когут, Сігеєв, Габелок — Хобленко, К. Попов.
Запасні: Вічний, Аніагбосо, Лацабідзе, Кратов, Мустафаєв, Райс, Панчишин, Янаков, Безбородько, Пшеничнюк.
Запасні: Долгий, Макаренко, Ковалець, Філіппов, Мишньов, Ндіка, Шепелєв, Ващенко, Бєляєв, Смирний, Боль, Галоян.
Олександрія: Єрмаков — Скорко, Логінов, Шабанов, Мартинюк — Булеца, Калюжний, Шостак — Козак, Кулаков, Цара.
Гра Чорноморець — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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