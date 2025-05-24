Україна

Мінорне завершення провального для "моряків" та видовищного для "поліграфів" сезону.

Інтрига в українській Прем’єр-лізі перед початком заключного туру поточного сезону не зуміла зберегтись для абсолютно всіх цікавих ділянок турнірної таблиці. У матчі поміж одеським Чорноморцем та Олександрією, наприклад, її взагалі не існувало. Так сталось через те, що "моряки" вже достроково вилетіли з "елітного" дивізіону, а "поліграфи" так само достроково здобули "срібні" медалі, і при цьому зробили це обидві команди кожна на власному полі. Щоправда, настрій, вочевидь, у них від цього був геть різним.

Тому цими вихідними узбережжя Чорного моря прощалось з УПЛ невідомо на який термін. І зробити це команда Олександра Кучера, що природньо, хотіла теж гучно. Бо недарма ж місцевим уболівальникам уперше за понад три роки дозволили відвідувати трибуни домашньої арени, а тут така незавидна доля спідкала команду. Що ж до мотивації колективу Руслана Ротаня, то її ще треба було відшукати, проте цей абсолютно шалений сезон для Олександрії вже неможливо було зіпсувати.

Саме тому тренерський штаб "поліграфів" і міг собі дозволити певну ротацію, якій не було б місця, якби результат стояв на першому плані. Але Чорноморцю ці зміни в стартовому складі суперників не надто допомогли — гості все одно першими почали загрожувати воротам "моряків". Козак та Цара посеред першого тайму мали дуже перспективні позиції для ударів по обидва боки чужого воротарського, але першому відзначитись голом завадила влучність, а другому — Шостак, який випадково підставився під удар перед воротами.

Одесити ж свої моменти згодом теж отримали, але якимись надзвичайно гострими їхні дії навряд чи були. Удар Попова в центрі штрафного з відскоку полетів над воротами, а Кисіль уже в компенсований перед перервою час хоча б у площину поцілив здалеку, але просто розім’яв Георгія Єрмакова, який устиг трохи занудьгувати в рамці за цей час. Було помітно, що в цій грі три очка не є палко жаданими для обох колективів.

Утім, команди все одно спробували за них зачепитись. Олександрія — на початку другого тайму, коли Козак та Скорко дальніми ударами хотіли підловити Рудька. Чорноморець — на останніх хвилинах поєдинку, коли пішов тиснути на чужі ворота й Бутко та Кратова мали цілком непогані шанси на успіх у межах штрафного. Але ні, ніхто до трьох очок так і не дотягнувся.

У підсумку київська Олександрія із 67 здобутими заліковими балами фінішувала на другій сходинці та зіграє в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, тоді як одеський Чорноморець набрав 23 очки, посів останнє місце, тому гратиме в Першій лізі.Чорноморець — Олександрія 0:0Рудько — Бутко, Жаржу (Кратов, 81), В. Єрмаков, Ракіцький, Кисіль (Пшеничнюк, 82) — Когут (Райс, 63), Сігеєв, Габелок (Мустафаєв, 63) — Хобленко, К. Попов (Безбородько, 46).Г. Єрмаков — Скорко, Логінов (Ващенко, 69), Шабанов, Мартинюк — Булеца (Ковалець, 69), Калюжний, Шостак (Мишньов, 59) — Козак (Галоян, 77), Кулаков (Філіппов, 60), Цара.Попередження: Шабанов, Шостак, Мартинюк