Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 24 травня 2025 року.

Одеський Чорноморець у матчі тридцятого туру української Прем'єр-ліги вдома зіграв унічию проти Олександрії (0:0).

Команда Олександра Кучера вже точно вилетіла до Першої ліги станом на початок вихідних, тож залишалось відкритим питання лише — із якого місця?

Як виявилось, із останнього, бо м’ячів у ворота "срібного" призера одесити так і не забивали, як і не пропустили у відповідь, хоча моментів для цього в обох команд було достатньо.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Олександрія в рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — Олександрія 0:0

Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу (Кратов, 81), В. Єрмаков, Ракіцький, Кисіль (Пшеничнюк, 82) — Когут (Райс, 63), Сігеєв, Габелок (Мустафаєв, 63) — Хобленко, К. Попов (Безбородько, 46).

Олександрія: Г. Єрмаков — Скорко, Логінов (Ващенко, 69), Шабанов, Мартинюк — Булеца (Ковалець, 69), Калюжний, Шостак (Мишньов, 59) — Козак (Галоян, 77), Кулаков (Філіппов, 60), Цара.

Попередження: Шабанов, Шостак, Мартинюк