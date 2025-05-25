Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 24 травня 2025 року.

Львівський Рух у матчі тридцятого туру української Прем'єр-ліги вдома зіграв унічию проти донецького Шахтаря (1:1).

Команди провели доволі спокійний перший тайм, у якому "гірники" намагались постійно тиснути на чужі ворота, проте "жовто-чорні" тримались і відповідали контратаками.

А в другій половині зустрічі команди обмінялись результативними розіграшами кутового, і зрештою за перемогою так ніхто й не пішов.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Шахтар у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Шахтар 1:1

Голи: Фаал, 58 — Егіналду, 46

Рух: Герета — Кітела (Роман, 67), Дідик, Горін (Холод, 72), Лях — Пастух, Підгурський, Рябов (Притула, 72) — Карабін, Фаал, Руніч.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Назарина, Фарина, Педріньйо Азеведо (Огарков, 74) — А. Бондаренко, Марлон (Цуканов, 60), Криськів — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 60), Егіналду (Еліас, 77), Кевін (Невертон, 74).

Попередження: Дідик, Рябов, Горін, Кітела — Педріньйо Азеведо