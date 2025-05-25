Україна

Форвард Динамо Київ прокоментував нічию проти Колоса.

Київське Динамо напередодні зіграв унічию проти ковалівського Колоса в тридцятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі.

Динамо Київ — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Владислав Ванат поділився враженнями від виступів команди.

"Трохи замучився після цієї гри. Найбільше запам'ятаю цей сезон перемогою над Олександрією 3:0. Як на мене, цей матч багато чого вирішив.

Особисто мені сьогоднішня нічия зіпсувала настрій. Кому як — не знаю, але непереможні, і слава Богу.

Чемпіонат ще не закінчився, ще завтра хлопцям грати. Під кінець сезону слідкую за бомбардирською гонкою. Може, хтось із них десять заб'є та випередить мене.

Коли зрозумів, що зможу знову виграти цей трофей? На початку сезону, навіть ще до того, як він почався", — заявив український виконавець.

Динамо Київ завершило сезон на першому місці із 70 очками.