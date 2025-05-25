Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 24 травня 2025 року.

Київське Динамо у матчі тридцятого туру української Прем'єр-ліги вдома зіграло унічию проти ковалівського Колоса (0:0).

Команда Олександра Шовковського в резервному складі почала гру з певними проблемами в обороні, однак своїм поодиноким моментом гості не скористались, і зрештою пропустили наприкінці першого тайму.

Проте, як тільки розпочалась друга половина зустрічі, "колоски" зуміли провести стрімку атаку та відігратись, а вже посеред тайму могли взагалі зробити замах на першу поразку для суперників у сезоні, але третій воротар Динамо Моргун урятував команду.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Колос у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Динамо Київ — Колос 1:1

Голи: Піхальонок, 31 — Сидоров, 47

Динамо Київ: Моргун — Караваєв, Біловар, Дячук, Вівчаренко — Піхальонок (Шапаренко, 68), Бражко, Рубчинський (Буяльський, 75) — Волошин (Ярмоленко, 76), Ванат, Брагару (Кабаєв, 68).

Колос: Горох — Владою (Поправка, 74), Козік, Бурда, Цуріков — Гагнідзе (Безручук, 88), Демченко (Теллес, 46), Ррапай (Оріховський, 83) — Гусол (Кузик, 83), Ковталюк (Сидоров, 46), Велетень.

Попередження: Піхальонок, Ванат — Оріховський