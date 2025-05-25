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Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Колоса.

Напередодні київське Динамо зіграло внічию проти ковалівського Колоса в тридцятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі.

Динамо Київ — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Володимир Бражко поділився враженнями від виступів команди.

"Найбільш емоційна людина у нас у команді — це Рубчинський. Він кидає якусь ідею, що можна зробити під час святкування, і ми всі потім це робимо.

Це перше чемпіонство для мене. І я дуже щасливий, що виграв перший свій трофей на професійному рівні. Я, скільки міг, стільки допомагав команді, і я дуже щасливий, що ми зробили все це разом, без поразок.

Звичайно, дуже приємно, що прийшли вболівальники, порадували їх, але я хотів би сьогодні перемогти в матчі з Колосом. Але вийшло так, як вийшло. Зараз посвяткуємо трошки, а далі готуємось, по-перш, на збірну, а потім — уже на єврокубки. Це вже історія, треба забувати.

Звичайно, дуже складний сезон. Провальні єврокубки — це найбільша, напевно, така неприємність у цьому сезоні. Але весь чемпіонат України пройшли на одному диханні, можна сказати, без поразок. І це радує. Хочеться більшого в наступному сезоні, якісніше зіграти в єврокубках.

Для мене перша половина сезону була хороша, я був задоволений. А в другій отримав травму, не дуже добре почувався десь два-три місяці, був певний дискомфорт і не було багато ігрового часу, перебував у не дуже гарній формі.

Але я зараз себе добре відчуваю. Добре, що сьогодні зіграв 90 хвилин — це для мене було як підготовка на молодіжне Євро.

Не знаю, яким був найбільш яскравий момент цього сезону. Багато можна згадувати: і матч із Кривбасом, коли ми в меншості виграли, і з Шахтарем, із яким дві нічиї вирвали, можна сказати, і Олександрію обіграли тут 3:0.

Кожен матч по-своєму був такий чемпіонський і дуже важливий. Кожен пункт був дуже важливий, бо ви бачите — два-три очки різниці між нами й Олександрією.

Багато чого навчився за цей час. Десь, можна сказати, окріпнув, легше ставлюсь до критики, став більш упевненим у собі. І, сподіваюсь, далі буде краще", — заявив український виконавець.

Динамо Київ завершило сезон на першому місці із 70 очками.