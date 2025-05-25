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Півзахисник Динамо Київ прокоментував нічию проти Колоса.

Напередодні київське Динамо зіграло внічию проти ковалівського Колоса в тридцятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі.

Динамо Київ — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський поділився враженнями від виступів команди.

"Сезон був дуже важкий, у першій його частині у нас було багато переїздів, менше тренувального процесу. Але, мені здається, чим більше на нас навантаження, тим відповідальнішими ми виходимо на ігри. Думаю, можна сказати, що першу частину чемпіонату ми провели чудово.

Багато чим запам’ятався цей сезон. Тим, що ми здобули право додати до емблеми третю зірку, зокрема. Для мене честь бути капітаном київського Динамо, колись я про таке навіть не міг мріяти.

Конкретний момент, коли стало зрозуміло, що ми своє не відпустимо, не пригадаю. Ми йшли від матчу до матчу, деякі поєдинки нам не вдавались на всі 100%, але у них удавалось здобувати результат. На підсвідомості розуміли, що маємо дотерпіти до кінця й виграти чемпіонство.

Тиск відчувався, особливо впродовж останніх матчів, адже хлопці читали, що писали ЗМІ щодо того, що Динамо востаннє давно не програвало жодного матчу в чемпіонаті, коли ставало чемпіоном. Тому, думаю, певна нервозність була присутня, і не все складалось, як хотілось.

Тепер із хорошими думками йду у відпустку, адже ми стали чемпіонами. Так склалось, що ми не виграли Кубок України, але у футболі буває всяке, головне, що ми виграли чемпіонат.

Перемогу присвячую своїм дітям, дружині, батькам, які вболівали на трибуні, та ЗСУ, адже без наших Збройних сил не було б футболу та безпечного життя в Києві", — заявив український виконавець.

Динамо Київ завершило сезон на першому місці із 70 очками.