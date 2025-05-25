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Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 25 травня 2025 року.

В останньому, 30-му турі чемпіонату України-2024/25 у Рівному місцевий Верес врятувався від поразки черкаському ЛНЗ.

Гості вийшли вперед у другому таймі зусиллями Бені Макуана, але втримати звитягу їм не вдалося. У компенсований час Максим Сміян відновив паритет, дозволивши господарям поля уникнути невдачі.

Верес із 36-ма очками фінішував на дев'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, тоді як ЛНЗ — на 12-й із 31-м заліковим балом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — ЛНЗ у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Верес — ЛНЗ 1:1

Голи: Сміян, 90+4 — Макуана, 73



Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 74), Чечер, Вовченко, Шевченко — Кльоц, Кучеров (Годя, 83) — Дахновський (Сміян, 74), Шарай (Лепський, 83) — Степанюк, Гайдучик.



ЛНЗ: Самойленко — Путря (Танковський, 46), Муравський, Драмбаєв, Каплієнко — Наумець (Пасіч, 54), Кушніренко, Нонікашвілі, Беннетт (Благодарний, 81) — Молло (Макуана, 46), Авагімян (Яшарі, 90+2).



Попередження: Вовченко, Куція, Кльоц, Дахновський — Молло, Муравський, Танковський