Україна
25 травня 2025, 20:07
Зоря з двома асистами Будківського не знайшла єврокубкових амбіцій у Карпат
У вирішальний момент "леви" знову програли у футбол.
Карпати — Зоря, фото УПЛ
25 травня 2025, 20:07
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Зоря 1:3
Голи: Бабогло, 17 — Джордан, 25, Мічин, 57, Слесар, 73
Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Адамюк (Педрозу, 75), Мірошніченко — Чачуа, Альварес (Танда, 75), Бруніньйо (Ігор, 62) — Очеретько (Федор, 68), Краснопір, Костенко (Квасниця, 62).
Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Джордан, Вантух — Дришлюк, Попара, Мічин (Кораблін, 88) — Білоцерковець (Кирюханцев, 81), Будківський, Слесар (Тронтель, 79).
Попередження: Дришлюк, Мірошніченко — Дришлюк, Будківський