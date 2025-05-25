Україна

Гравець допоміг рідному для нього Динамо Київ стати чемпіоном України.

Центральний нападник київського Динамо Владислав Ванат став найкращим бомбардиром чемпіонату України-2024/25, передає офіційний сайт турніру.

У 28-ми матчах УПЛ 23-річний українець відзначився 17-ма голами (два з пенальті). Другим і третім у вже завершеній кампанії фінішували півзахисники Кривбасу й Шахтаря Єгор Твердохліб (14) і Георгій Судаков (13, два пен.).

Нагадаємо, що Ванат був найкращим бомбардиром турніру й у сезоні-2023/24. Тоді він записав на свій рахунок 14 результативних ударів (два пен.) у 27-ми поєдинках.

Раніше повідомлялося, що на Владислава націлилися два клуби з Англії.