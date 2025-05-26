Україна

Головний тренер Карпат дав свій коментар після поразки від Зорі.

Головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко прокоментував невдачу своїх підопічних в останньому, 30-му турі УПЛ-2024/25.

Карпати — Зоря 1:3 Відео голів та огляд матчу 25.05.2025

Спеціаліст проаналізував учорашній поєдинок, а також підбив підсумки вже завершеної кампанії.

"До цього тиску потрібно звикати. Цей сезон був досвідом для нас. Пан або пропав. Потрібно вигризати та вигравати. Було багато створених моментів, особливо у першому таймі. Було багато можливостей покращувати результат.

Чи забракло в матчі проти Зорі ментальної стійкості? Можливо. Це досвід для всіх нас. Коли кажуть про відсутність досвіду, незалежно від рівня матчу, це дає свій результат. Потрібно боротись з цим тиском. Ми працюватимемо над цим. Напевно, сьогодні ми не впорались з тиском, хоча, думаю, якби ми реалізували свої моменти у першому таймі, емоції були б інші.

Що трапилося з Карпатами в другому таймі? Другий тайм багатьом не сподобався. Ми пройшли важкий етап навчання, адаптації до нашого стилю гри. Наш сезон, напевно, розпочався після сьомого туру УПЛ, коли ми зібрали повний склад. Цей етап трохи затягнувся. Щиро вдячний вболівальникам, керівництву, працівникам клубу. Вони зробили велику роботу. Останнім часом з'явились очікування від результату команди, тиск... Я — відкрита людина, мені багато пишуть в соцмережах: "Там так потрібно, той ніякий...". Мені це не подобається. Розумію, що всі хочуть результату, але очікування мають бути підкріплені чимось. На початку сезону ніхто не міг мріяти про це. Необхідно зараз підняти голову і сказати, що нинішній сезон був вдалий. Нам хотілося не менше, ніж вболівальникам. Я вдячний гравцям за самовіддачу, але сьогодні не склалось. Думаю, у нашому футболі потрібно багато змінювати. Потрібно змінювати вимоги. Перед сезоном у нас є 15 команд, які прагнуть потрапити у єврокубки, але це не так просто. Керівництво клубів повинно прагнути, щоб люди приходили на футбол. Це можна зробити лише щирою грою. Часто ми даємо поспішну оцінку результатів, але це неправильний шлях. Часто кажуть, що поетапний розвиток клубу — це халтура, це обман президента. А потім бачимо заяви про відсутність мотивації продовжувати далі. Потрібно планомірно все робити. Нам потрібно змінювати своє світобачення. Ми дійдемо до цього, коли команди гратимуть у відкритий футбол, коли вболівальник ходитиме на матчі.

Ми бачили, що луганці були надмірно мотивовані. Ми повинні дивитися на свою гру. Я часто казав гравцям, що ми не маємо зважати на те, як грає наш суперник. Потрібно диктувати свої правила. Сьогодні мене не засмутив фактор не виходу в єврокубки, а сама гра. Ми могли впевнено закривати перший тайм. Ми створили багато моментів, щоб виграти матч. Я не знаю, з чим це пов'язано. Мабуть, хвилювання. З часом цього буде менше.

Якщо дивитись тверезо на ситуацію, то у цьому сезоні нам не потрібні були єврокубки. Поки ми не на тому етапі. Але я розумію, наскільки це було важливо для вболівальників. Це було головною мотивацією. Ми робили все для того, щоб вийти у єврокубки. На жаль, відбулось так, як відбулося.

На нас чекає важлива розмова з керівництвом щодо майбутнього. Немає чіткості стосовно ситуації з орендованими гравцями. Тому так. Сьогодні ми засмучені, але, думаю, вболівальники мають оптимістичний настрій. Ми на правильному шляху. Ми зробили величезний крок. Зараз багато різних думок у медіапросторі. Керівництво клубу перед запрошенням фахівця має розуміти, чого хоче. У нашому футболі не вистачає системності. Це проблема. Наше місце у турнірній таблиці — це насамперед заслуга всього клубу. Розвиток молоді, трансферна політика — це дуже важливо", — цитує Лупашка офіційний сайт Карпат.

"Леви" фінішували шостими в турнірній таблиці чемпіонату України-2024/25, набравши 46 очок.