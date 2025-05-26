Україна

Досвідчений спеціаліст не затримався в черкаському клубі.

Роман Григорчук більше не є головним тренером черкаського ЛНЗ, передає офіційний Telegram-канал клубу.

Верес — ЛНЗ 1:1 Відео голів та огляд матчу 25.05.2025

Повідомляється, що співпрацю з 60-річним українцем завершено "за згодою сторін".

"ЛНЗ дякує тренеру за внесок у розвиток команди й бажає великих успіхів у майбутньому", — додали в клубі з Черкас.

Під керівництвом Григорчука, призначеного керманичем у грудні 2024-го, "бузкові" провели 13 матчів (2В, 6Н, 5П; 7:11). ЛНЗ завершив сезон-2024/25 на 12-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, набравши 31 заліковий бал.