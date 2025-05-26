Україна

Спеціаліст відповів на чутки про своє майбутнє після відходу з Кривбасу.

Юрій Вернидуб в ефірі UPL.TV після останнього поєдинку на чолі Кривбасу висловився щодо свого майбутнього.

Полісся — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу 25.05.2025

Журналіст Віктор Вацко раніше заявляв, що 59-річний українець отримав відмови в працевлаштуванні в Поліссі та ЛНЗ. У ході програми "Футбол 360" спеціаліст відповів, чи побачать його вболівальники в УПЛ-2025/26 або він візьме паузу.

"У Вацка спитайте, він все знає! Мені ж всюди відмовили: поки вихідний був — я поїхав в ЛНЗ, там відмовили, приїхав у Полісся, тут теж відмовили. Зараз без роботи, буду думати, куди далі їхати. Може, в Карпати з'їжджу, може ще кудись. Вікторе, тобі дуже дякую, ти неймовірний. Але ж я знаю, звідки це все. Дуже тобі вдячний за все. Ти людина з великої букви. Але я тобі більше ніколи в житті руку не подам", — сказав Вернидуб.

Нагадаємо, Юрій Вернидуб працював із криворізьким клубом протягом трьох років. Під його керівництвом "червоно-білі" провели 96 матчів.