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Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 25 травня 2025 року.

Житомирське Полісся у матчі 30 туру української Прем'єр-ліги поділило очки з Кривбасом (1:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині завдяки точному удару у здійсненні Єгора Твердохліба, а потім на 50 хвилині "вовки" відігралися завдяки голу Факундо Батісти Очоа.

Завдяки цьому результату Полісся набрало 48 очок і фінішувало на четвертому місці, що забезпечило клубу путівку до кваліфікації Ліги конференцій. Кривбас закінчив сезон на п'ятій позиції, відставши від "вовків" на один бал.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полісся — Кривбас у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Полісся — Кривбас 1:1

Голи: Батіста, 50 — Твердохліб, 30.

Полісся: Волинець — Майсурадзе (Віале, 90+4), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Йосефі (Карман, 62), Крушинський (Лєднєв, 82) — Батіста (Таллес, 82).

Кривбас: Кліщук — Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузик — Луньов (Ілич, 58), Вакулко — Задерака, Твердохліб (Гонсалес, 70), Микитишин (Ндомбазі, 84) — Соса.

Попередження: Крушинський, Йосефі, Караман, Майсурадзе — Соса, Вакулко, Конате, Задерака.