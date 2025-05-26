Україна

"Бузкові" готуються до наступної кампанії чемпіонату України.

Президент черкаського ЛНЗ Віктор Кравченко звернувся до вболівальників, підбивши підсумки сезону-2024/25, передає офіційний сайт клубу.

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Кравченко подякував за підтримку, віру й терпіння в моменти, коли "бузковим" було найважче. Він також повідомив про деякі зміни в структурі клубу.

"Передусім хочу щиро вибачитися за цей сезон. Ми усвідомлюємо, що результати були далеко не тими, на які ми всі розраховували. Це був непростий період, і я, як президент клубу, беру всю відповідальність за цей сезон особисто на себе.

У той же час хочу подякувати кожному з вас — за підтримку, за віру та терпіння. У моменти, коли команді було найважче, Ви залишалися поруч. Особливо хочу подякувати нашим найпалкішим фанатам — нашому ультрасу.

Також сьогодні мною було ухвалене рішення: з Василя Каюка знято приставку "виконуючий обов'язки", і відтепер він — офіційно генеральний директор ФК ЛНЗ.

Разом із генеральним директором ми прийняли рішення змінити вектор подальшого розвитку клубу. Нова стратегія полягає в тому, що ми маємо визначену стежку розвитку, за якою основна команда буде поступово підходити до найвищих результатів. Ці кроки будуть системними, продуманими і стратегічно обґрунтованими. Для реалізації нової стратегії вже підібрано новий тренерський штаб. Найближчим часом чекайте офіційної інформації у клубних медіа.

Ми й надалі будемо інвестувати в розвиток молоді, насамперед — у нашу академію. З сьогоднішнього дня з Олексія Позднякова також знімається приставка "виконуючий обов'язки" і відтепер він — новий спортивний директор академії. Академія фундамент, на якому буде будуватися наше майбутнє.

Наша головна ціль — радувати Черкащан. Цей край заслуговує на гідну команду рівня Прем'єр-ліги, і ми зробимо все, щоб цю довіру виправдати", — цитує президента офіційний сайт ЛНЗ.

Черкаський клуб завершив сезон-2024/25 на 12-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, набравши 31 заліковий бал. Із Кубка країни "бузкові" вилетіли на стадії 1/8 фіналу, поступившись сумській Вікторії (2:2, 1:3 по пен.).