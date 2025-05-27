Україна

Уже найближчим часом "гірники" мають офіційно представити свого нового керманича.

Колишній головний тренер Еюпспора Арда Туран підписав контракт із донецьким Шахтарем, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що угоду розраховано до кінця червня 2027 року. За даними Романо, офіційне оголошення про призначення 38-річного турка може з'явитися вже сьогодні, 27 травня.

На чолі Еюпспора Туран провів 84 матчі всіх турнірів із квітня 2023-го. Це було його перше робоче місце.

"Гірники" ж раніше попрощалися з Маріно Пушичем.