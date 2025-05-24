Україна

Боснійський тренер пішов у відставку.

Шахтар оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб.



Маріно Пушич очолював "гірників" від 23 жовтня 2023 року. Протягом цього часу команда провела 71 офіційний матч, здобувши 44 перемоги за 13 нічиїх та 14 поразок із загальною різницею мʼячів 139:71.

Під керівництвом Пушича донеччани завоювали три національних трофеї: зробили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли рекордний для українського футболу, 15-й у своїй історії Кубок України – 2024/25.

Раніше повідомлялось, що команду очолить Арда Туран.