Гравець Полісся не допоможе збірній України в червні.
Олександр Назаренко, t.me/fcpolissya
27 травня 2025, 14:48
Лівий вінгер житомирського Полісся Олександр Назаренко розповів, чому пропустив завершення сезону-2024/25.
Гравець пояснив, що отримав пошкодження, яке завадить йому взяти участь у червневому товариському турнірі в Канаді зі збірною України.
"Прийшли до висновку з лікарем, що мені треба добре відновитися на наступний сезон. Для повного відновлення ще десь місяць потрібен. Я сподіваюсь, що на збори все буде окей, але, на жаль, травма заважає мені поїхати в Канаду", — цитує 25-річного українця офіційний сайт клубу.
На рахунку Назаренка сім голів і дев'ять асистів у 33-х матчах усіх турнірів уже завершеної кампанії. Восени 2024-го він дебютував за українську національну команду, взявши участь у трьох поєдинках Ліги націй.
Нагадаємо, що до складу "синьо-жовтих" на майбутній товариський турнір також не потрапили лівий захисник Евертона Віталій Миколенко й центральний нападник Роми Артем Довбик.