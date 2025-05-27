Україна

Гравець Полісся не допоможе збірній України в червні.

Лівий вінгер житомирського Полісся Олександр Назаренко розповів, чому пропустив завершення сезону-2024/25.

Гравець пояснив, що отримав пошкодження, яке завадить йому взяти участь у червневому товариському турнірі в Канаді зі збірною України.

"Прийшли до висновку з лікарем, що мені треба добре відновитися на наступний сезон. Для повного відновлення ще десь місяць потрібен. Я сподіваюсь, що на збори все буде окей, але, на жаль, травма заважає мені поїхати в Канаду", — цитує 25-річного українця офіційний сайт клубу.

На рахунку Назаренка сім голів і дев'ять асистів у 33-х матчах усіх турнірів уже завершеної кампанії. Восени 2024-го він дебютував за українську національну команду, взявши участь у трьох поєдинках Ліги націй.

Нагадаємо, що до складу "синьо-жовтих" на майбутній товариський турнір також не потрапили лівий захисник Евертона Віталій Миколенко й центральний нападник Роми Артем Довбик.