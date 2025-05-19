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Керманич "синьо-жовтих" Сергій Ребров розраховує на 26 гравців.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з переліком виконавців, які перебуватимуть у розташуванні табору "синьо-жовтих" для підготовки до майбутнього товариського турніру в Канаді.

Два контрольні поєдинки за участі української національної команди заплановано на 7 і 10 червня. Спочатку Україна зустрінеться з Канадою, а потім — із Новою Зеландією.

Раніше повідомлялося, що протистояння відбуватимуться за регламентом ФІФА.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін (Реал Мадрид), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва — Шахтар), Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик (обидва — Динамо), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Мартинюк (Олександрія), Ілля Забарний (Борнмут), Максим Таловєров (Плімут), Євген Чеберко (Коламбус Крю).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Микола Михайленко, Олександр Піхальонок, Владислав Кабаєв (усі — Динамо), Георгій Судаков, Єгор Назарина, Артем Бондаренко (усі — Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — Полісся), Іван Калюжний (Олександрія), Віктор Циганков (Жирона), Олександр Зінченко (Арсенал), Олександр Зубков (Трабзонспор).

Нападник: Роман Яремчук (Олімпіакос).

Резервний список

Георгій Бущан (Аш-Шабаб), Олександр Сваток (Остін), Юхим Конопля, Дмитро Криськів (обидва — Шахтар).

Зазначимо, що до складу не потрапив нападник Роми Артем Довбик. Офіційної причини відсутності гравця наразі немає.