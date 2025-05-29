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Стали відомі стартові склади команд для першого перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та харківський Металіст 1925.

Київський Лівий Берег та харківський Металіст 1925 зіграють на стадіоні Лівий Берег перший перехідний матч української Прем'єр-ліги.

Віталій Первак, після поразки від Оболоні в дербі (0:1), залучив до стартового складу Шастала та Дієго під нападником Різником.

Олександр Чижов, на тлі нічиєї проти волочиського Агробізнесу (1:1), використав із перших хвилин Варакуту в рамці воріт, тоді як Снурніцин гратиме в центрі оборони, а Мафвента та Калітвінцев повернуться до центру поля, тоді як Мба очолить атаку.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Сіднней — Дедух, Косовський — Шастал, Дієго, М. Когут — Різник.

Запасні: Сташків, Караващенко, Самар, Шаповал, І. Когут, Приходько, Галас, Войцеховський, Синиця, Сухоручко, Гереш.



Металіст 1925: Варакута — Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець — Юрченко, Мафвента, Калітвінцев — Арі, Мба, Рашиця.

Запасні: Мозіль, Коваленко, Чорноморець, Імереков, Артур, Обіная, Чурко, Литвиненко, Гаджиєв, Стень, Панченко, Бугай.



Гра Лівий Берег — Металіст 1925 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.