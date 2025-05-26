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Керманич Кривбасу прокоментував нічию проти Полісся.

Напередодні криворізький Кривбас зіграв унічию проти житомирського Полісся в гостьовому матчі тридцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"Я прийшов до Кривбасу не заради контрактів чи статусу, а тому що побачив у цьому клубі справжню душу. Побачив небайдужих людей та колектив, здатний досягати результатів завдяки характеру, а не гучним іменам.

Ми пройшли чимало: були і перемоги, і поразки. Але головне — ми все це долали разом. Разом із вболівальниками та фанатами пережили війну. Бажаю, щоб вона якнайшвидше завершилась.

Ми витримали обстріли, повітряні тривоги, нестабільність. І я щиро вдячний за підтримку: гравцям, працівникам клубу, уболівальникам, місту Кривий Ріг. Сьогодні я провів свій останній матч на посаді головного тренера Кривбасу. Я прийняв це рішення свідомо та з повагою до Клубу. Бажаю команді впевнено рухатись уперед та залишатись серед лідерів українського футболу.

Мій відхід — не наслідок розчарування. Повірте, я дуже люблю цей клуб. Рухайтесь далі, і, я вірю, у вас усе вийде. Я хочу лише побажати команді рухатись уперед. Бути завжди, як мінімум, у п’ятірці. Це — найголовніше.

Щиро дякую місту, уболівальникам, фанатам, усім людям, які мають відношення до Кривбасу. Велике вам дякую.

Щодо сьогоднішнього матчу — ми зробили все можливе для перемоги. Але на полі були дві рівні команди. Ми першими відкрили рахунок, потім пропустили м'яч. Таке трапляється у футболі.

Але я надзвичайно пишаюсь своїми хлопцями — вони дійсно неймовірні. Для мене велика честь прожити з ними цей трирічний цикл, мати змогу працювати з кожним із них. Щиро дякую. Дякую ще раз", — заявив український виконавець.

У підсумку криворізький Кривбас завершив сезон на п’ятій сходинці із 47 здобутими заліковими балами.