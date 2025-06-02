Україна

Новий головний тренер донецького Шахтаря хоче бачити у команді одразу кількох турецьких гравців, з якими вже працював у минулому.

Арда Туран, який у міжсезоння очолив донецький Шахтар, планує серйозну перебудову команди та робить ставку на знайомих гравців з чемпіонату Туреччини.

Як повідомляє Gazete Yenigün, молодий турецький наставник уже передав керівництву донецького клубу список із потенційних новачків на літнє трансферне вікно — більшість із них є турками.

Туран, який провів дуже успішний період в Еюпспорі, прагне реалізувати в Шахтарі нову тактичну модель. У списку бажаних гравців опинилися переважно атакувальні футболісти, знайомі тренеру з попереднього досвіду. Зокрема, керманича Шахтаря цікавить трансфер 25-річного нападника Ахмеда Кутуджу — вихованця Турана по Еюпспору, який у другій половині сезону вже встиг приєднатися до Галатасарая.

Також у шорт-листі Арди Турана опинився колись дуже талановитий фланговий гравець, 27-річний Емре Мор, з яким наставник працював у Еюпспорі. Серед цілей на трансфер — і 26-річний опорний півзахисник Фенербахче Ісмаїл Юксек, який стабільно викликається до складу збірної Туреччини.

Окрему увагу привертає інтерес до 25-річного зіркового вінгера Галатасарая Бариша Альпера Їлмаза — колишнього партнера Турана по клубу. Проте цей трансфер виглядає вкрай складним, адже гравцем цікавляться англійські клуби, а Галатасарай планує просити за нього значну суму, зважаючи на його роль у команді та амбіції в Лізі чемпіонів.