Клуб оголосив про початок співпраці.
Віталій Пономарьов, фото ФК Рух Львів
05 червня 2025, 11:11
Черкаський ЛНЗ завершив сезон української Прем’єр-ліги на дванадцятій, останній перед зоною перехідних матчів, сходинці турнірної таблиці та із серією в дев’ять поспіль матчів без перемог, шість останніх з яких завершувались нічийними результатами.
Після такого виступу "бузкові" завершили відносини з досвідченим головним тренером Романом Григорчуком, який очолив команду під час зимової перерви.
І вже черкаський колектив готовий оголосити ім’я його наступника — український фахівець Віталій Пономарьов, відомий за досвідом роботи на чолі львівського Руху, обійняв вакантну посаду.
Нагадаємо, що до цього "бузкові" продовжили контракти з В’ячеславом Танковським та Геннадієм Пасічем.