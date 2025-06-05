Україна

Клуб оголосив про початок співпраці.

Черкаський ЛНЗ завершив сезон української Прем’єр-ліги на дванадцятій, останній перед зоною перехідних матчів, сходинці турнірної таблиці та із серією в дев’ять поспіль матчів без перемог, шість останніх з яких завершувались нічийними результатами.

Після такого виступу "бузкові" завершили відносини з досвідченим головним тренером Романом Григорчуком, який очолив команду під час зимової перерви.

І вже черкаський колектив готовий оголосити ім’я його наступника — український фахівець Віталій Пономарьов, відомий за досвідом роботи на чолі львівського Руху, обійняв вакантну посаду.

Нагадаємо, що до цього "бузкові" продовжили контракти з В’ячеславом Танковським та Геннадієм Пасічем.