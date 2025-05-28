Україна

Термін угоди — на один сезон, до літа 2026 року.

ЛНЗ у своїх соціальних мережах оголосив про продовження контракту з півзахисником Геннадієм Пасічем.

Нова угода з 31-річним українцем розрахована до літа 2026 року, тоді як попередній контракт закінчувався цього літа.

Пасіч виступає за черкаський клуб із літа 2023 року. У нинішньому сезоні він провів 30 матчів, у яких забив три м'ячі.

За підсумками сезону ЛНЗ набрав 31 очко та посів 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше стало відомо, що ЛНЗ вирішив попрощатися з головним тренером Романом Григорчуком.