Термін угоди — на один сезон, до літа 2026 року.
Геннадій Пасіч, ФК ЛНЗ
28 травня 2025, 14:59
ЛНЗ у своїх соціальних мережах оголосив про продовження контракту з півзахисником Геннадієм Пасічем.
Нова угода з 31-річним українцем розрахована до літа 2026 року, тоді як попередній контракт закінчувався цього літа.
Пасіч виступає за черкаський клуб із літа 2023 року. У нинішньому сезоні він провів 30 матчів, у яких забив три м'ячі.
За підсумками сезону ЛНЗ набрав 31 очко та посів 12 місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше стало відомо, що ЛНЗ вирішив попрощатися з головним тренером Романом Григорчуком.