Півзахисник України прокоментував підготовку до Канади.
Олександр Зінченко, фото УАФ
07 червня 2025, 09:05
Національна збірна України завершує підготовку до матчу товариського турніру в Канаді проти господарів змагань.
Канада — Україна. Напередодні
Перед грою півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко розповів про підготовку до поєдинку.
"Насамперед, ми розбирали збірну Канади, знаємо, що там є дуже багато якісних гравців, які виступають в Європі. Це дуже хороша фізично команда, яка добре використовує свої контратаки та дуже добре біжить попереду. Ми встигли їх подивитися та проаналізувати, а про Нову Зеландію будемо говорити вже після гри з Канадою.
Дуже приємно перебувати тут. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всій Канаді, усім людям тут, які допомагали та допомагають українцям. Знаю, що тут велика українська діаспора.
Від себе й від усієї збірної хотів би подякувати за ту допомогу, яку ми отримали й отримуємо в ці тяжкі для України дні.
Перебувати тут сьогодні — це одне задоволення. І те, як прийняла нас Канада, і цей турнір — для нас честь бути тут", — заявив український виконавець.
Матч Канада — Україна відбудеться 7 червня, о 22:30.