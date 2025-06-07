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Півзахисник України прокоментував підготовку до Канади.

Національна збірна України завершує підготовку до матчу товариського турніру в Канаді проти господарів змагань.

Канада — Україна. Напередодні

Перед грою півзахисник "синьо-жовтих" Олександр Зінченко розповів про підготовку до поєдинку.

"Насамперед, ми розбирали збірну Канади, знаємо, що там є дуже багато якісних гравців, які виступають в Європі. Це дуже хороша фізично команда, яка добре використовує свої контратаки та дуже добре біжить попереду. Ми встигли їх подивитися та проаналізувати, а про Нову Зеландію будемо говорити вже після гри з Канадою.

Дуже приємно перебувати тут. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всій Канаді, усім людям тут, які допомагали та допомагають українцям. Знаю, що тут велика українська діаспора.

Від себе й від усієї збірної хотів би подякувати за ту допомогу, яку ми отримали й отримуємо в ці тяжкі для України дні.

Перебувати тут сьогодні — це одне задоволення. І те, як прийняла нас Канада, і цей турнір — для нас честь бути тут", — заявив український виконавець.

Матч Канада — Україна відбудеться 7 червня, о 22:30.