Україна

Безпосередньо до гри готується 24 футболісти.

Національна збірна України завершує підготовку до матчу товариського турніру в Канаді проти господарів змагань.

Канада — Україна. Напередодні

У день матчу тренерський штаб Сергія Реброва оголосив перелік виконавців, які матимуть можливість зіграти в стартовій зустрічі на турнірі.

Воротарі: 1. Андрій Лунін (Реал Мадрид), 12. Анатолій Трубін (Бенфіка), 23. Дмитро Різник (Шахтар).

Захисники: 22. Микола Матвієнко, 5. Валерій Бондар (обидва — Шахтар), 18. Олександр Тимчик (Динамо Київ), 3. Богдан Михайліченко (Полісся), 2. Олександр Мартинюк (Олександрія), 13. Ілля Забарний (Борнмут), 4. Максим Таловєров (Плімут), 14. Євген Чеберко (Коламбус Крю).

Півзахисники: 10. Микола Шапаренко, 21. Микола Михайленко, 19. Олександр Піхальонок, 11. Владислав Кабаєв (усі — Динамо), 8. Георгій Судаков, 25. Єгор Назарина, 16. Артем Бондаренко (усі — Шахтар), 7. Олексій Гуцуляк (Полісся), 6. Іван Калюжний (Олександрія), 15. Віктор Циганков (Жирона), 17. Олександр Зінченко (Арсенал), 20. Олександр Зубков (Трабзонспор).

Нападник: 9. Роман Яремчук (Олімпіакос).

Матч Канада — Україна відбудеться 7 червня, о 22:30.