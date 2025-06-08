Україна
08 червня 2025, 00:35
Україна зазнала поразки від Канади на старті Canadian Shield
Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в товариському турнірі, у якому команда Сергія Реброва поступилась господарям змагань.
Канада — Україна, фото УАФ
08 червня 2025, 00:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Канада — Україна 4:2
Голи: Дж. Девід, 4, 24, П. Девід, 31, Б’юкенен, 82 — Забарний, 89, Зінченко, 90+2 (пен.)
Канада: Крепо — Бассонг (Адекугбе, 85), Корнеліус (Найт-Лебель, 64), Де Фужероль, Сігур (Ларея, 64) — Б’юкенен, Еуштакіу, Саліба, Шаффельбург (Нельсон, 64) — Дж. Девід (Ларін, 79), П. Девід (Джеббісон, 46).
Україна: Трубін (Різник, 67) — Тимчик, Бондар, Забарний, Матвієнко (Гуцуляк, 67) — Зінченко, Калюжний (Кабаєв, 83), Шапаренко (Піхальонок, 58) — Циганков (Зубков, 67), Яремчук (Михайленко, 67), Судаков.
Попередження: Нельсон