Україна

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", оцінює дії футболістів збірної України у матчі Canadian Shield.

Немає офіційних матчів під час червневого циклу, але сам цикл є в розкладі, тож довелось шукати собі суперників деінде. І якщо збірна України наступного літа дійсно прагне зіграти на чемпіонаті світу-2026, то подібне тренування з тривалим перельотом, зміною часових поясів, акліматизацією та взагалі іншим ритмом життя — це точно на краще для команди Сергія Реброва.

А от той факт, що на напівтовариському турнірі Canadian Shield ми є фактично однією із страв на столі колективу Джессі Марша, який за декілька днів стартує на Золотому кубку КОНКАКАФ, — це вже інший бік медалі. Невтішний для нас. І з цього й випливає такий підсумок зустрічі — хтось уже подумки пішов у відпустку, а комусь грати за більш серйозні трофеї.

І тут варто згадати доволі свіжий у пам’яті досвід Олімпійської збірної України, яка минулого року на чолі з Русланом Ротанем навіщось поїхала до Японії, яка мала такий самий настрій перед Кубком Азії, і там показала такий футбол проти команди U-23, що залишалось тільки хапатись за голову (0:2). Тож для тих, хто бачив ту гру у виконанні "синьо-жовтих", фіаско в Торонто нічого нового в плані вражень не принесло.

За підсумками голосування за підтримки національного спонсора збірної України, бренда "Львівське", приз "Лев матчу" у грі проти Бельгії отримав захисник "синьо-жовтих" Ілля Забарний. Помилявся весь захист команди Реброва, і представник англійського Борнмута виключенням у цьому плані не став, але в грі Забарного були хоч якісь спроби покращити становище нашої команди. Особливо сподобались дальні передачі, хоча й у епізоді з голом наприкінці матчу Ілля добре "доїв" момент перед чужими воротами.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на стадіоні BMO Field (за 10-бальною шкалою).

Україна

Анатолій Трубін — 5,5. Жодного сейву за матч не нарахували експерти статистики нашому воротарю, але три пропущені м’ячі в нього таки були. Чи була в цих епізодах безпосередня провина Трубіна? Якщо вважати відсутність порятунку воріт в епізодах фактично віч-на-віч із суперниками підставою для таких суджень, то — так. Але коли захист відпочиває, то що питати з голкіпера. Тим паче Трубін, напевно, хотів би знайти в лавах збірної трохи розради після такої самої невпевненої гри захисту Бенфіки впродовж сезону. А тут виявилось, що "синьо-жовті" літають не вище за "орлів" у цьому плані.

Олександр Тимчик — 6,0. Через наш правий фланг оборони суперники почали атакувати лише тоді, коли на полі з’явився Нельсон, тоді як до цього Шаффельбург узагалі нічим не здивував і йому просто не було, що протиставити Тимчику ні в плані швидкості, ані в плані вибору позиції. А от із Нельсоном, так, довелось споглядати в спину супернику в більшості випадків.

Ілля Забарний (6,5) — Валерій Бондар (3,5) — 4,0. Ребров обрав саме таку пару центральних захисників, і це було цілком його право. І якщо Забарний хоч якось діями на побудову атаки намагався покращити враження від власної гри, то Бондар мало того, що цим не відзначався, а й поготів відверто привіз один із м’ячів у першому таймі у власні ворота.

Микола Матвієнко — 3.0. Матвієнку доручили грати на лівому фланзі оборони, що після сезону, у якому він у якості капітана Шахтаря провів чи не більше за всіх матчів у клубі, виглядало відвертим знущанням. Навпроти був Б’юкенен, і просто знищив Миколу без жодних шансів для останнього. Найкращий гравець у складі Канади, відповідно його опонент має бути найгіршим у нас — жорстка логіка футболу.

Олександр Зінченко — 6,0. Зазвичай, якщо вже й говорять про якусь там спортивну злість, то це, так, до Олександра Зінченка треба звертатись. Цього разу теж наш універсал прокинувся, але трохи запізно, і хоча створив собі пенальті фактично самостійно, проте було б значно краще, якби той момент із перекиданням у першому таймі завершився б забитим м’ячем. Гру б, напевно, можна було й розвернути в більш вигідному для нас напрямку. Але це не точно.

Іван Калюжний — 5,0. Супер-Іван славетний своєю здатністю боротись, але цього разу це була явно не його гра. Ані силових протистоянь, ані фірмових перших передач у передню лінію від Калюжного побачити не довелось.

Микола Шапаренко — 5,0. Ребров зробив ставку в центрі поля на Шапаренка, який під завісу сезону в Динамо теж мав певні проблеми в ігрових кондиціях, а матч проти Канада взагалі завершував із пошкодженням, тож, напевно, кампанія для Миколи таки остаточно добігла кінця. Але з яким доробком від цієї гри? Багато програної боротьби й лише поодинока спроба загострення — не надто вражає.

Віктор Циганков — 4,5. Наш правий вінгер також відверто не вражав підходами до створення загрози чужим воротам, і банально жодна з подач Циганкова з флангу не знайшла свого адреса в "синьо-жовтій" футболці. При цьому кількість утрат м’яча просто шалена, як для гри нашої команди цього разу — 23. Передач точних, наприклад, Віктор зробив лише 22.

Роман Яремчук — 5,0. Нападник Олімпіакоса піймав результативну хвилю наприкінці клубного сезону, і, напевно, тренерський штаб збірної сподівався, що на її гребні Яремчук витягне й національну команду. Не витягнув. Хоча постійно намагався відшукати м’яч у чужому штрафному й навіть мав кілька моментів біля воріт.

Георгій Судаков — 5,0. Судакова знову кинули закривати лівий фланг атаки в матчі збірної. Із якою метою? Не зрозуміло, як і під час попередніх спроб. Звужувати потенціал виконавців такого рівня позицією на краю атаки, ще й уже після завершення клубного сезону — марнотратство, і дивно, що з умовними Гуцуляком, Зубковим та Кабаєвим на лаві запасних наш тренерський штаб не вигадав нічого більш цікавого. А у Георгія як був на особистому рахунку той нереалізований момент із подачі Зінченка на початку матчу, так і залишився.

Олександр Піхальонок — 5,5. Конструювати щось у грі за рахунку 0:3 — таке собі задоволення, тож коли Піхальонку не вдавалось загострювати фірмовими передачами з глибини, ніхто особливо й не здивувався.

Дмитро Різник — 5,5. Трубін пропустив тричі, поки відіграв третину ігрового часу, його наступник у Шахтарі — пропустив ще один гол. При цьому записав на власний рахунок один сейв, але міг пропустити й ще, якби Нельсон не тільки наш захист розривав, а й був більш успішним на завершення атак.

Олексій Гуцуляк — 6,5. Ми все ж таки грали не в хокей і не в футбол МЛС, тож асист за удар головою, який потягнув воротар суперників, Гуцуляку не запишуть на рахунок. Утім, поява на полі Олексія все одно може вважатись успішною від цього. Звичайно, у контексті загального провалу.

Олександр Зубков — 6,0. У Туреччині Зубков розпочав виступи дуже успішно, тож не дивно, що отримав свій виклик до лав національної команди. І трохи ігрового часу наприкінці загалом невдалої для нас зустрічі теж не дивно, що отримав. І хоча до створення небезпеки чужим воротам так і не дійшло з боку Зубкова, але кілька разів від непогано чіплявся за м’яч на фланзі.

Микола Михайленко — 6,5. номінально опорний півзахисник догравав зустріч аж ніяк не із завданням обороняти власні ворота, і зрештою рух Михайленка поблизу чужого штрафного завершився подачею на Гуцуляка з відскоку від удару якого забивав Забарний. Теж історія про стартовий склад на Нову Зеландію.

Владислав Кабаєв — остання заміна в цій грі теж була вже більше підготовкою до другої гри, і Кабаєв навіть устиг за лічені хвилини на полі знайти момент для удару.

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