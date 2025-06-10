Україна

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє стартові склади команд для поєдинку матчу, у якому зіграють Нова Зеландія та Україна.

Національні збірні Нової Зеландії та України зіграють у товариському матчі в рамках турніру Canadian Shield у Торонто.

Сергій Ребров, на тлі поразки від Канади (2:4), використав із перших хвилин Луніна у ворота, тоді як Чеберко та Михайліченко гратимуть у захисті, Піхальонок, Михайленко та Назарина розташуються в центрі поля, а Зубков, Гуцуляк та Кабаєв зіграють в атаці.

Україна: Лунін — Тимчик, Чеберко, Забарний, Михайліченко — Піхальонок, Михайленко, Назарина — Зубков, Гуцуляк, Кабаєв.

Запасні: Трубін, Різник, Мартинюк, Таловєров, Бондар, Калюжний, Судаков, Яремчук, Шапаренко, Циганков, Бондаренко, Зінченко, Матвієнко.



Гра Нова Зеландія — Україна почнеться о 0:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.