Україна

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", представляє прев'ю контрольного поєдинку, який відбудеться 11 червня і розпочнеться о 00:00.

У другому матчі товариського турніру Canadian Shield збірна України в канадському Торонто протистоятиме національній команді Нової Зеландії.

[*] — місце збірної в рейтингу ФІФА

[86] НОВА ЗЕЛАНДІЯ — УКРАЇНА [25]

СЕРЕДА, 11 ЧЕРВНЯ, 00:00. БМО ФІЛД, ТОРОНТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Нову Зеландію, звісно, ​​не можна віднести до сильних збірних, проте факти говорять самі за себе — підопічні Даррена Бейзлі вже успішно кваліфікувалися на чемпіонат світу 2026 року. У фіналі відбірного циклу було обіграно Нову Каледонію (3:0).

Тим не менш, не варто недооцінювати новозеландців у майбутньому матчі, оскільки вони вже зробили сюрприз на старті турніру Canadian Shield, мінімально обігравши Кот-д'Івуар (1:0). Передбачувано за грою домінували івуарійці, однак єдиний удар новозеландців, які віддали перевагу грі на контратаках, приніс успіх, а автором голу став Генрі Джаст із Санкт-Пельтену.

Загалом команда показала хорошу гру для свого рівня, проте спостерігалися явні проблеми з останнім пасом в атаках, через що така невелика кількість гольових моментів біля чужих воріт.

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Україна, у свою чергу, на старті турніру зіграла з господарями — збірною Канади, якій поступилася (2:4).

Результат для "синьо-жовтих" не був головним пріоритетом, але програвати 0:3 до перерви... Навіть для такого рівня турніру просто соромно. До того ж до пропущених м'ячів наводили безглузді та невимушені помилки, про які після матчу говорив головний тренер Сергій Ребров.

Так, звичайно, можна говорити про неоптимальний склад через відсутність таких імен, як Віталій Миколенко чи Артем Довбик, але це не пояснює справді погану гру "синьо-жовтих". Можна було б зіпхнути все на експерименти зі складом чи відпрацювання нових ідей – проте цього не було – звідси стільки негативної критики від вболівальників, журналістів та експертів.

Попереду матч із Новою Зеландією і це шанс показати, що поразка проти Канади була випадковістю або хоча б довести той факт, що підопічні Реброва вміють робити висновки і не забули, як показувати якісний футбол. В іншому випадку, думати про майбутні матчі відбору ЧС-2026, навіть не хочеться...

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Нової Зеландії оцінюється показником 5.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Даррен Бейзлі, головний тренер збірної Нової Зеландії: "Проти Кот-д'Івуару був справді сильний виступ з нашого боку. Ми відчували, що це буде саме те, на що ми чекали весь останній рік. Тепер ми з нетерпінням чекаємо на наступну гру проти України. Це буде інший виклик. Це сильна європейська команда з кількома якісними гравцями".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Нова Зеландія вже потрапила на ЧС-2026 і веде підготовку до цього турніру. Гадаю, що в переможному матчі проти Кот-д’Івуару новозеландці не використали всіх своїх найсильніших футболістів. Тому, гадаю, у грі проти нашої команди їхній склад буде більш наближений до основного. Ми дуже серйозно готуємося. Суперника треба поважати, але варто зосередитися на своїй грі. Уникнути помилок і розуміти, як ми збираємося перемагати".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Нова Зеландія: Крокомб — Какаче, Біндон, Сурман, Тулома — Белл, Стаменіч — Макковатт, Сінгх, Джаст — Барбарусес.

Україна: Лунін — Мартинюк, Забарний, Чеберко, Тимчик — Калюжний, Шапаренко, Михайліченко — Судаков, Циганков, Яремчук.

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