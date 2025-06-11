Україна

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", оцінює дії футболістів збірної України у матчі Canadian Shield.

Від другого матчу національної збірної України на товариському турнірі в Канаді кожен може взяти щось своє. Цього разу ми випробували ще більш пізній часовий слот початку гри, і якщо хочемо на мундіаль наступного літа, то треба й до футболу ще більш глибокої ночі звикати. І, звичайно, усі хотіли побачити висновки та роботу над помилками після провальної стартової гри. Результат підказує, що якісь процеси всередині колективу таки мали місце — і вони позитивні.

Хоча сам контекст цієї зустрічі просто неможливо натягнути на те, що було кілька днів тому. Інший стартовий склад, інший стиль та рівень гри суперників, інше співвідношення мотивацій і багато чого було не так, як тоді. Добре, що таки не з порожніми руками поїдемо додому в плані здобутих залікових балів, погано — що не із таким спокоєм зіграли в першій грі. Хоча й знову пропустили після стандарту, що, напевно, пригнічує найбільше після підсумкової перемоги.

За підсумками голосування за підтримки національного спонсора збірної України, бренда "Львівське", приз "Лев матчу" у грі проти Нової Зеландії отримав захисник "синьо-жовтих" Ілля Забарний. Так, уболівальники знову зробили вибір на користь цього разу вже капітана національної команди. Вочевидь, у нас країна дуже пунктуальних людей, а тому той-таки Мартинюк просто з’явився занадто пізно на полі, щоб перетягнути на себе увагу тих, хто ще не встиг віддати свій гол. Але які претензії до Забарного за цим матчем? Пропущений гол після кутового? Так це, здається, уже й не новина для нашої збірної.

Football.ua оцінює гру футболістів збірної України у матчі на стадіоні BMO Field (за 10-бальною шкалою).

Україна



Андрій Лунін — 6,0. Важко оцінювати внесок воротаря в перемогу команди, коли біля його воріт був один момент за гру, якого й без того можна було б просто уникнути. А так, вийшло, що Луніну знову пригадають не надто вдалу гру на стандартах, бо крім того й пригадувати було нічого, бо суперники нічого не створили.

Олександр Тимчик — 6,0. Два матчі поспіль після важкого сезону — ще той іспит для флангового захисника, але Тимчик із ним упорався цілком непогано. Нехай і сил у нього вистачило лише на перший на тайм на належному рівні ефективності, після чого атакували ми переважно через інший бік поля, а суперники ці зони навантажував лише помірно.

Ілля Забарний (6,5) — Євген Чеберко (6,0) — 6,0. Неможливо було перевірити належним чином гру цієї зв’язки центральних захисників, коли суперник навіть свої козирі використовує неохоче. Отой один момент із пропущеним м’ячем вартував нашої уваги, більше нічого. Тоді хтось десь не добіг, хтось десь не дограв, і знову ті самі граблі.

Богдан Михайліченко — 7,0. Позиція лівого захисника в принципі для нас у цій грі стала ключовою, бо обидва голи прийшли саме після передач гравців цього амплуа. І що Михайліченко, що Мартинюк після нього, правильно оцінили пасивну гру суперників у атаці та скористались тим, щоб атакувати зі свого боку.

Микола Михайленко — 6,5. Начебто й про боротьбу мала б бути гра проти Нової Зеландії, але навряд чи наш опорник буде жалітись, що суперники змусили його віддати останні сили на полі. Навіть заміна на Циганкова за чверть години до фінального свистка не виглядала такою, яка реально була потрібна Михайленку. Він і два повних подібних матчі поспіль міг би відбігати.

Олександр Зубков — 7,0. Пів року в Туреччині на нашого правого вінгера не надто вплинули за ігровим малюнком — усе так само з певною часткою егоїзму Зубков намагається просувати м’яч до чужих воріт, і цього разу суперники активно намагались виключити компоненту його фірмових ударів з арсеналу Олександра. Воно їм, загалом, удалось — окрім підкруток до рук воротаря інших нагод і не пригадати. Але загальний обсяг роботи говорить на користь Зубкова.

Олександр Піхальонок — 6,5. Центральний півзахисник з акцентом на атаку цього разу не був залучений безпосереднього до гольових дій, проте все, що стосувалось розіграшу в глибині атаки лежало на плечах саме Піхальонка.

Єгор Назарина — 6,0. Інший гравець у центральній ланці вже мав відповідати більше за динаміку руху саме з м’ячем у ногах, що Назарина й робив, але ефективності, коли суперники працюють у захисті низькою лінією більшість часу від подібних дій не було аж надто багато.

Владислав Кабаєв — 7,0. Лівому вінгеру нашої збірної точно пригадуватимуть той удар над майже порожніми воротами з відскоку з кількох метрів, але ми будемо менш критичними й просто скажемо, що до цього на полі був один Кабаєв, а після — трохи інший. Із ефективністю, яка зменшувалась із кожною наступною хвилиною аж до заміни посеред другого тайму. Хоча починалась гра для Владислава доволі активно.

Олексій Гуцуляк — 8,0. Зіграти "хибну дев’ятку" за збірну — значить, зіграти "хибну дев’ятку" за збірну. Тут у боротьбі за місце в стартовому складі з таким підбором виконавців ще треба було зачепитись, але Гуцуляку не треба щось додатково пояснювати в цій ролі. Якби Олексій ще й головою забив проти майстрів цієї справи, узагалі-то, то був би просто фантастичний матч для нього. Він і так видався дуже непоганим, навіть без урахування забитого м’яча.

Олександр Мартинюк — 8,0. Краще за дебют із гольовим пасом може бути лише дебют із забитим м’ячем. А ще краще — і з тим, і з тим. Але всього потрохи — Мартинюк таки отримав ігровий час за національну команду в цьому циклі й використав його на максимум. Сказати, що гра на лівому фланзі в нас була прісною й за Михайліченка на полі було б неправильно, але коли з’явився Мартинюк, то це просто викреслило край захисту в побудові суперників.

Максим Таловєров — 6,0. Ребров так і не ризикнув ставити представника Плімута на повноцінний матч уже з перших хвилин, тож на турнірі в Канаді Таловєров грав зовсім трохи часу. Але навіть коли в складі суперників з’явився Кріс Вуд, то це не збільшило навантаження для нашого захисника.

Роман Яремчук — 6,0. Вийшов на заміну — одразу отримав гольовий момент, але зблизька не переграв воротаря. А в подальшому Яремчука вже знаходили в чужому штрафному, переважно, у офсайді, тож черговий матч видився для Романа без голів. Але із штовханиною із суперниками наприкінці. У Греції форвард і не на таке міг надивитись, напевно.

Олександр Зінченко — 7,0. Вийшов на заміну — забив гол чи не першим дотиком. Максимальна ефективність. Хоча Зінченко потрібен був на останню чверть години ігрового часу в першу чергу для того, щоб додати акцентів розіграшу м’яча. А вийшло ще й результативно.

Віктор Циганков — 5,5. Вінгер цього разу з’явився на полі з лави для запасних, але потрапив не на футбол, а радше на бійцівський ринг. Невідомо, які стосунки Циганкова з новозеландським футболом були до цього матчу, але за його ходом Віктор міг і до епіцентру бійки влізти.

Микола Шапаренко — остання заміна поміж двома "динамівцями", яка мала аж надто мало часу для того, щоб дати про себе знати.

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