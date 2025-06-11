Україна

Україна перемогою над Новою Зеландією завершила виступи на Canadian Shield

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки матчу збірної України в товариському турнірі, у якому команда Сергія Реброва перепросила за "канадський казус".

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Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Нова Зеландія — Україна 1:2

Голи: Стаменич, 59 — Гуцуляк, 54, Зінченко, 75



Нова Зеландія: Крокомб — Боксолл, Сурман, Біндон (де Вріс, 81), Какаче — Стаменич (Елліот, 81), Белл — Джаст (Вуд, 81), Гарбетт (Олд, 66), Вейн (Барбарусес, 66) — Сінгх (Руфер, 73).



Україна: Лунін — Тимчик, Чеберко (Таловєров, 66), Забарний, Михайліченко (Мартинюк, 66) — Піхальонок (Шапаренко, 86), Михайленко (Зінченко, 74), Назарина — Зубков (Циганков, 74), Гуцуляк, Кабаєв (Яремчук, 66).



Попередження: Белл, Біндон, Какаче — Циганков, Тимчик, Яремчук