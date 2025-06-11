Український легіонер прокоментував відхід з європейського клубу.
Максим Кучерявий, instagram.com/max.kucheriavyi
11 червня 2025, 16:24
Український півзахисник Максим Кучерявий поділився своїми думками після відходу з шотландського Сент-Джонстона.
"Великий розділ мого життя добіг кінця. Не можу сказати, що мій час тут був легким — ми не завжди ідеально підходили одне одному — але кожна його частина мала значення. Кожен досвід, кожен виклик, кожна людина допомогли сформувати мене. І я вдячний за кожен момент.
Я приїхав у нову країну ще зовсім молодим, занурився в іншу культуру, не зовсім знаючи, чого очікувати. І я ріс — як футболіст і як особистість. Я дозрів, адаптувався, навчився. Я залишаю цей розділ сильнішим, мудрішим і готовим до того, що буде далі.
Дякую всім, хто підтримував мене, вірив у мене, кидав мені виклик — і тим, хто сумнівався в мені теж. Ви були частиною цього шляху, і я ставлюся до цього з повагою та вдячністю. Бажаю тільки успіху та щастя, всім, хто рухається вперед. Переходимо до наступного.
P.S. Вибірковий переклад = навмисне викривлення. Ви не можете описати мій час у клубі, вириваючи слова з контексту, щоб підігнати їх під свій наратив. Поважайте повну історію — або не розповідайте її взагалі", — написав Кучерявий у своєму Instagram.
Минулого сезону 23-річний українець провів шість матчів, у яких віддав одну гольову передачу.
Сент-Джонстон посів останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату Шотландії.