Україна

Про це фахівець розповів в Instagram.

Головний тренер Зорі Младен Бартулович заявив, що покидає луганський клуб. Про це він повідомив на своїй сторінці у Instagram.

"Хочу висловити подяку футбольному клубу Зоря, президенту Євгену Борисовичу Геллеру за довіру, та всім працівникам клубу, а також футболістам за виконану спільну роботу.

Було приємно працювати разом і бути частиною цього колективу. Не прощаюся, кажу всім до нових зустрічей. Зоря у моєму серці", – написав Бартулович.

Хорват очолював клуб з 2023 року та завершив сезон-2024/25 з Зорею на 7 місці з 40 балами.