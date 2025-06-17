Україна

Капітан збірної України U-21 прокоментував чергову російську атаку.

Півзахисник Динамо Київ і збірної України U-21 Володимир Бражко висловився щодо обстрілів росіянами українських населених пунктів у ніч на 17 червня, передає офіційний сайт УАФ.

Капітан "молодіжки" відзначив важливість нагадувань світу про злочини ворога, а також подякував ЗСУ.

"Хочу сказати про сьогоднішню важку ніч в Україні. Країна-терорист продовжує нас обстрілювати. Наші діти, дружини, сім'ї потрапляють під ці обстріли. У кожного з гравців є дружина, дівчина, батьки, друзі, які зараз в Україні і всі за них переживають. Особисто я не спав до третьої ночі, бо дуже гучно було вдома і я питав, як справи. Не можна про це забувати. Треба нагадувати світу, що країна-терорист продовжує обстріл наших міст та сел. Хочеться подякувати нашим Збройним Силам та Силам ППО, які щодня нас захищають від ворога. Вони роблять усе, щоби ми мали змогу представляти Україну на міжнародному рівні. Дуже хочеться завтра віддячити нашим воїнам. Вийдемо на гру з подвійною, або й потрійною мотивацією", — зазначив Бражко.

Нагадаємо, завтра, 18 червня, українці зустрінуться з однолітками з Нідерландів у третьому турі групового етапу Євро-2025 у Словаччині. Сам Володимир пропустить матч через дискваліфікацію.