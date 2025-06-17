U-21

Українці близькі до виходу зі своєї групи.

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса взяв участь у пресконференції, присвяченій матчу третього туру Євро-2025 у Словаччині.

Завтра, 18 червня, українці зустрінуться з нідерландськими однолітками. Для виходу до 1/4 фіналу плей-оф турніру "синьо-жовтим" потрібно здобути бодай один заліковий бал, тоді як поразка призведе до вильоту.

"Сподіваємося на нічию чи будемо грати на перемогу? Я розумію, що всі команди іноді стоять перед таким вибором. Ми ж будемо грати, щоб перемогти, хоча б тому, що дуже важко 90 хвилин грати на утримання нічиєї. Наразі ми більше думаємо про саму гру, ніж про фінальний результат, адже, якщо у вас у голові лише рахунок, ви можете упустити багато важливих речей. Ми очікуємо хорошого матчу з таким сильним суперником, як Нідерланди.

Не тільки я, але й усі тренери на пресконференціях відповідають на запитання на кшталт "які ваші очікування?", "як ви думаєте?" або "як краще чи гірше?". Але, чесно, це не реальні історії, а лише їхня уява. Я знаю лише одне — завтра ми маємо боротися, показати нашу найкращу гру й бути згуртованою командою. Ми хочемо просуватися вперед на цьому турнірі. І завтра для цього в нас буде хороша можливість.

Ми маємо втрату, як ви знаєте, Володимира Бражка через червону картку. Майже всі інші гравці на даний момент почуваються нормально. Щоправда, з деякими виконавцями є така проблема, що вони прибули до табору збірної з невеликими ушкодженнями. Їм потрібен час на відновлення і вони не готові на 100 відсотків.

Ментальний рівень Єгора Ярмолюка? Єгор — дуже хороший хлопець. Він прислухається до наших настанов, тож спілкуємося з ним нормально. Він стовідсотково відкритий до цього. Це найважливіше для мене. З другого боку, він дуже корисний на полі, створює моменти. Це гравець, який працює на повну під час матчу, не лінується. Думаю, що для нас дуже добре, що він є в команді, адже він може реально допомогти. Я вважаю, що завтра для нього буде гарний шанс і він може виконати свою частку роботи на полі", — цитує Мельгосу офіційний сайт УАФ.

Раніше сам Ярмолюк поділився очікуваннями від матчу проти Нідерландів.