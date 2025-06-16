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Капітан пропустить надважливу гру з нідерландцями.

Капітан молодіжної збірної України Володимир Бражко прокоментував своє вилучення у матчі 2-го туру Євро-2025 U-21 з Фінляндією (2:0).

"Був неправий у ситуації з першою жовтою карткою. Це моя відповідальність. Висновки зроблені, продовжуємо працювати далі.

Пишаюся командою, яка боролася до кінця та виграла цей матч, що зараз найважливіше. Зроблю все, щоб більше не підвести. Дякую за підтримку та віру. Вона дуже багато значить для мене", — написав Бражко в Instagram.