Україна

Руслан Костишин розповів про роботу клубу на трансферному ринку.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував плани на міжсезоння, а також розповів про потенційні трансфери клубу.

"Ми цікавимось Климчуком. Поки йдуть перемовини. Конкретику дізнаємось від керівництва й офіційних джерел. Ми не плануємо багато новачків. По одному гравцю на кожну позицію. Тобто, приблизно п'ять виконавців — від воротаря до нападника.

Команда збирається 20 червня на медобстеження. На це піде три дні. Перше тренування — 24 червня. Збори будуть у Ковалівці. У нас там є всі умови. Тим паче нещодавно відкрилось нове тренувально поле, а ще поруч центральний стадіон. Нема сенсу кудись їхати.

У нас заплановано сім спарингів. На 26 липня шукаємо ще суперника. А так почнемо з Вікторією, потім Верес, ЛНЗ, Епіцентр та Полтава. Більш конкретні дати будуть згодом", — наводить слова Костишина УПЛ ТБ.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Колос посів дев'яте місце у турнірній таблиці УПЛ.