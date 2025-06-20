Україна

Луганський клуб повернувся з відпустки.

Луганська Зоря розпочала підготовку до сезону-2025/26, передає офіційний сайт клубу.

"Чорно-білі" вийшли з відпустки. Кілька днів вони проведуть у Києві, а 22-го червня вирушать до Словенії, де проходитиме навчально-тренувальний збір.

У планах Зорі — проведення дворазових тренувань і шість-сім контрольних поєдинків. Найближчим суперником підопічних Віктор Скрипника є вірменський Ноа, чемпіон і володар Кубка своєї країни за підсумками сезону-2024/25.

Сам Скрипник і легіонери приєднаються до "чорно-білих" уже в Словенії.

Нещодавно півзахисник луганського клубу Деян Попара підбив підсумки завершеної кампанії.