Україна

Деян Попара розповів про адаптацію в команді та минулий сезон.

Півзахисник Зорі Деян Попара прокоментував минулий сезон для луганської команди та розповів про свою адаптацію в Україні.

"Звичайно, ми повинні були зіграти краще. В нас все є для того, щоб боротися за найвищі місця. Десь не вистачало стабільності, десь фарту. Ми не дорахувалися очок, це факт. Будемо робити так, щоб наступний сезон був краще для нас.

Мені не знадобилося багато часу, щоб адаптуватися, всі мене чудово прийняли і я був приємно здивований цим фактом. Стосовно України – це дуже красива і велика країна, яка мені дуже подобається. Я з задоволенням живу в Києві.

Чи можливо взагалі звикнути до частих повітряних тривог? Спочатку було, якщо можна так сказати, незвично. Але, на жаль, навіть до цього звикаєш і тепер для мене це не є великою проблемою.

Я почуваюся краще на позиції опорного півзахисника, тому що я грав на цій позиції з самого початку, але, звичайно, я також можу допомогти на позиції, яка більше до воріт суперника. Позиція не є проблемою для мене. Головне – допомагати команді.

Чого не вистачило Зорі для того, щоб бути вище в таблиці? Можливо, нам десь не вистачило стабільності. Я думаю, що у нас є гравці, які можуть допомогти нам бути вище. На жаль, в цьому році нам не вдалося отримати місце в таблиці, яке б дозволило представляти нашу команду в європейських змаганнях. Сподіваюся, що ми зможемо досягти цього успіху в наступного сезоні. Думаю, нам десь не пощастило. Ми повинні були вигравати деякі ігри, в яких були фаворитами, але, на жаль, вийшло не так, як ми собі уявляли.

В Україні потужний чемпіонат. Особливо враховуюче той факт, що зараз в країні війна. Я задоволений якістю ліги, сподіваюся, що в найближчий період буде ще краще. Стосовно порівнянна з іншими лігами, то я грав тільки в Боснії, тому мені це важко зробити. Кожна ліга особлива по-своєму. Шахтар і Динамо на трохи вищому рівні. Олександрія провела дуже гарний сезон. Всі інші клуби – більш-менш схожі між собою. Кожен може обіграти кожного. Це додає непередбачуваності.

Я пройшов молодіжні збірні Боснії. На мою думку, на даний момент потрапити в національну збірну нереально, але я сподіваюся, що колись у майбутньому мені це вдасться.

Як проходить відпустка? Зазвичай я проводжу вільні дні з одноклубниками з Балкан, і використовую час, щоб відновитися після сезону", — наводить слова Попари прес-служба клубу.

За підсумками сезону Зоря набрала 40 очок і посіла сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Скрипник повернувся до Зорі.