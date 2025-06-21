Україна

"Все в руках Бені".

Голвоний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань висловився про нападника команди Бені Макуана, який повернувся до складу "вовків" після піврічної оренди в ЛНЗ.

"Ми знаємо, що Бені обожнюють вболівальники Полісся і ми це чудово розуміємо.

Інше питання — це бажання самого футболіста. В перший день ми з ним зустрілися, поговорили і я побачив в ньому бажання грати за цей клуб та наших вболівальників.

Якщо він буде так само працювати, як в останні чотири-п'ять днів, все в нього буде добре. Все в його руках. Але ми відразу сказали йому, що в першу чергу є команда, колектив, ми не можемо думати тільки про себе. Якщо Бені це зрозуміє, в нього великі шанси на успіх", — заявив Ротань.

Раніше повідомлялося, що Полісся презентувало Філіппова як одного з новачків Ротаня.