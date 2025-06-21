Україна

Новоспечений керманич Полісся не виключає, що чемпіон світу в хевівейті може вийти на поле за його каденції.

Новоспечений головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань провів свою першу пресконференцію на новій роботі, під час якої він відповів на питання журналістів.

Не обійшлося й без згадування чемпіона світу у суперважній вазі Олександра Усика -- зірковий боксер числиться у складі Полісся як нападник, але поки що зіграти на офіційному рівні нагоди для нього не було. Ротань не виключив, що це може статися під час його керівництва.

"Чи зіграє Усик у цьому сезоні за Полісся? Я думаю, він має всі шанси! Ми у першу чергу будемо його підтримувати під час його наступного бою, усією Україною — як завжди це робили.

Щодо його ролі в клубі, Олександр у першу чергу дає нашій команді той дух чемпіона, який він має. Напевно, у нас в команді ні у кого немає такого чемпіонського духу, який має Олександр. Для нас це натхнення, це приклад. Повірте, ми із задоволенням знайдемо для нього час і на тренуванні, і під час гри", — відповів Руслан Ротань на питання журналіста Football.ua Данили Вереітіна.

Нагадаємо, що під час першої пресконференції Руслана Ротаня в якості головного тренера Полісся було представлено новачка — форварда Олександра Філіппова.