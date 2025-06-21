Новоспечений керманич Полісся не виключає, що чемпіон світу в хевівейті може вийти на поле за його каденції.
Олександр Усик, ФК Полісся
21 червня 2025, 16:00
Новоспечений головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань провів свою першу пресконференцію на новій роботі, під час якої він відповів на питання журналістів.
Не обійшлося й без згадування чемпіона світу у суперважній вазі Олександра Усика -- зірковий боксер числиться у складі Полісся як нападник, але поки що зіграти на офіційному рівні нагоди для нього не було. Ротань не виключив, що це може статися під час його керівництва.
"Чи зіграє Усик у цьому сезоні за Полісся? Я думаю, він має всі шанси! Ми у першу чергу будемо його підтримувати під час його наступного бою, усією Україною — як завжди це робили.
Щодо його ролі в клубі, Олександр у першу чергу дає нашій команді той дух чемпіона, який він має. Напевно, у нас в команді ні у кого немає такого чемпіонського духу, який має Олександр. Для нас це натхнення, це приклад. Повірте, ми із задоволенням знайдемо для нього час і на тренуванні, і під час гри", — відповів Руслан Ротань на питання журналіста Football.ua Данили Вереітіна.
Нагадаємо, що під час першої пресконференції Руслана Ротаня в якості головного тренера Полісся було представлено новачка — форварда Олександра Філіппова.